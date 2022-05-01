الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة صباحيّة تتراوح ما بين 26600 - 26650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 26500 - 26550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.