19
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الروبل يعزز قيمته مقابل الدولار
Lebanon 24
01-05-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال خبراء اقتصاد إن العملة الروسية الروبل من أكثر العملات التي تعززت قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بين عملات الأسواق الناشئة.
ويرى خبراء أن تدفق عائدات الصادرات الروسية هو العامل الرئيسي وراء تعزيز الروبل ، فقد وصلت هذه العائدات في الشهرين الماضيين إلى 1.7 مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات إسكندر لوتسكو، من مؤسسة "آي تي آي كابيتال"، ونتيجة لذلك تسارع نمو الروبل في أبريل وتجاوز 18٪، علاوة على ذلك، فإن العملة الروسية هي العملة الوحيدة في العالم التي تعززت مقابل الدولار في شهر واحد.
Advertisement
وفي ظل ظروف السوق المواتية الحالية يمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار بسهولة من 70 روبلا الحالي إلى 65 روبلا وما دون، لكن الدولة الروسية ليست مهتمة بمزيد من تعزيز العملة الوطنية بسبب تركيزها على الصادرات، والحاجة المتزايدة لملء الميزانية، بحسب الخبراء.
(نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
16:27 | 2022-04-30
30/04/2022 04:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
16:13 | 2022-04-30
30/04/2022 04:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيثيات "كلمة سر" من الحريري.. هكذا ستتغيّر المعادلة "انتخابياًً
Lebanon 24
حيثيات "كلمة سر" من الحريري.. هكذا ستتغيّر المعادلة "انتخابياًً
04:00 | 2022-05-01
01/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
02:33 | 2022-05-01
01/05/2022 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى "حماة" عاصي الحلاني والدة زوجته كوليت... جدّة ماريتا و"الشيف" دانا والوليد (صورة)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "حماة" عاصي الحلاني والدة زوجته كوليت... جدّة ماريتا و"الشيف" دانا والوليد (صورة)
04:08 | 2022-05-01
01/05/2022 04:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-05-01
هل تؤدي الحرب على اوكرانيا الى هبوط شديد في اليورو؟
10:00 | 2022-05-01
دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
10:00 | 2022-05-01
الروبل الروسي مقابل الغاز يقسّم أوروبا... الخلافات تضرب الحلفاء
10:00 | 2022-05-01
"صدمة تضخم"... هذا ما تعاني منع ألمانيا
08:00 | 2022-05-01
الأزمة الاقتصادية تقف في وجه طقوس العيد في العراق
06:00 | 2022-05-01
صحيفة ألمانية: أوروبا أمام "خطوة صعبة"
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
01/05/2022 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
01/05/2022 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 21:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact