دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 26600 - 26650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.