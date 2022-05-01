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إقتصاد
دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
01-05-2022
|
10:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 26600 - 26650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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