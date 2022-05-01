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إقتصاد

علي اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
01-05-2022 | 15:13
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اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد على سعر 26450   ليرة للبيع و26500  ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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