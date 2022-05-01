علي اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد على سعر 26450 ليرة للبيع و26500 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.