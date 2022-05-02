"ماكدونالدز" ضحيّة الحرب الروسية الأوكرانية... الخسائر بالملايين!

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لحقت خسارة كبيرة بشركة "ماكدونالدز" بعد أن اضطرت إلى إغلاق 850 مطعماً في روسيا الشهر الماضي، خضوعاً للضغوط الدولية الرامية إلى معاقبة روسيا على هجومها الذي تشنه على أوكرانيا، وتبلغ خسارة الشركة شهرياً عشرات ملايين الدولارات.صحيفة The Independent البريطانية، قالت إن الشركة ذكرت في تقريرها المالي عن الربع الأول من العام، والذي صدر الخميس 28 نيسان، أنها خسرت 127 مليون دولار بسبب إغلاق فروعها في روسيا وأوكرانيا.من جانبها، ذكرت شبكة CNN أن كريس كمبتزينسكي، الرئيس التنفيذي للشركة، قا إن الشركة ما زالت تدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 62 ألف موظف في روسيا، علاوةً على موظفيها في أوكرانيا، التي شهدت أيضاً إغلاق 108 فروع من مطاعم ماكدونالدز بسبب الحرب الجارية في البلاد.بلغت التكلفة الإجمالية لاستمرار الرواتب وعقود الإيجار ومدفوعات الموردين في كلا البلدين، 27 مليون دولار للربع المالي الأول من العام، وذكرت الشركة أيضاً أنها مضطرة إلى التخلص من مستلزمات إنتاج مخزَّنة قيمتها 100 مليون دولار.بدوره قال كيفين أوزان، المدير المالي لشركة "ماكدونالدز"، إن تقديرات الشركة تشير إلى أن مبيعاتها تخسر 55 مليون دولار شهرياً بعد إغلاق المطاعم في روسيا.مع ذلك، قد لا يبقى الحال على ما هو عليه طويلاً، فقد قال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يستقصون خيارات الشركة القادمة في روسيا على المدى القريب، وإنهم على الأغلب سيقررون تحديثاً للوضع هناك قبل نهاية الربع المالي الثاني.