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إقتصاد
على اي سعر افتتح الدولار الاميركي صباح اليوم؟
Lebanon 24
02-05-2022
|
02:46
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 26300 و26400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد اقفل مساء أمس على سعر 26450 ليرة للبيع و26500 ليرة للشراء.
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