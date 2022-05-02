أزمة جوع عالمية... هل يمكن تحديد المسؤوليات؟

نشر موقع "فورين بوليسي" (Foreign Policy) تقريرا تحدث عن أزمة غذاء عالمية وشيكة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحديد المسؤول عن تلك الأزمة، وأشار إلى تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمي يقول إنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا فإن نحو 47 مليون شخص في 81 دولة سينضمون إلى "الصفوف المتضخمة لأولئك الذين يعانون من الجوع الحاد".
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان العالم يواجه موجة جوع متزايد، حيث يواجه حوالي 276 مليون شخص الجوع الحاد.
ووفقا للتقرير فإنه وعند الاستماع إلى تشو دونغيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لن تعرف أبدا أن روسيا كانت تقصف المزارع ومخازن الحبوب الأوكرانية، وتفرض حصارا بحريا على صادرات الحبوب الأوكرانية، وتسرع بشكل عام من حالة الطوارئ الغذائية العالمية التي تهدد بوضع المزيد من عشرات الملايين من الأشخاص تحت طائلة أزمة جوع حادة.
وأضاف أنه منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، تجنب تشو -وهو مسؤول زراعي كبير سابق في الحكومة الصينية- بجهد جهيد المسائل المتعلقة بمسؤولية روسيا، وتحدث بشكل فضفاض عن تأثير الحرب في أوكرانيا على الإمدادات الغذائية، بينما التزم الصمت بشأن الحصار الروسي على البحر الأسود الذي منع أوكرانيا من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب إلى السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، ردد تشو مرارا وتكرارا المخاوف الروسية من أن القيود الدولية المفروضة على صادراتها مسؤولة عن تزايد الندرة في الغذاء.
وحذر في بيان صدر في 25 آذار الماضي من أن "العقوبات سلاح ذو حدين. وللحيلولة دون حدوث أزمة عالمية في الأمن الغذائي، يجب أن نضمن استمرار التجارة العالمية في العمل بسلاسة وانفتاح. ولا ينبغي تقييد الصادرات أو فرض ضرائب عليها، وينبغي الإبقاء على الأسواق مفتوحة".
وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا قدمت اختبارا حاسما للقيادة الصينية في منظمة الفاو في أزمة لها تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية عالمية يمكن أن تساعد في تشكيل ميزان القوى في أوروبا وخارجها. وقد أثارت كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية في واشنطن مخاوف في الماضي من أن القادة الصينيين للمنظمات الدولية لن يكونوا قادرين على العمل كموظفين مدنيين محايدين، وبدلا من ذلك يعملون على خدمة مصالح بكين وحلفائها. وفي الأسابيع الأخيرة، تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دق إسفين بين روسيا والصين، وتمارس ضغوطا على بكين لعدم اتخاذ خطوات لحماية موسكو من لسعة العقوبات. وقد امتد هذا الجهد إلى منظمة الأغذية والزراعة.
غضب صناع السياسة الأميركيين والأوروبيين
وأثارت التصريحات العلنية الحذرة للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة غضب صناع السياسة الأميركيين والأوروبيين، الذين ضغطوا عليه للاقتداء بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي ندد بصراحة مرارا وتكرارا بالحرب الروسية باعتبارها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وبالنسبة للغرب، فإن تعاطي تشو مع الأزمة الأوكرانية يشكل اختبارا حاسما لما إذا كان بوسع جيل جديد من القادة الصينيين للمنظمات الدولية التصرف بنزاهة.
وقالت سيندي ماكين، سفيرة الولايات المتحدة لدى وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة، في الثامن من أبريل/نيسان الجاري أمام مجلس الفاو -وهو الهيئة الحكومية التي تشرف على عمل وكالات الأغذية- "تؤثر تصرفات روسيا على سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بأكملها، حيث لا يزال العالم يتصارع مع الوباء والتداعيات المدمرة لتغير المناخ"، وأضافت "يجب على الفاو أن تتحالف مع الأمين العام للأمم المتحدة والأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة في إدانة تصرفات روسيا، والمطالبة بانسحابها الفوري، وربط تصرفات روسيا صراحة بتفاقم الجوع العالمي".
ويدور الخلاف في وكالة الغذاء التي تتخذ من روما مقرا لها على خلفية روايات غربية وروسية متنافسة حول أسباب أزمة الجوع العالمية في إطار معركة دعائية بين الشرق والغرب تهدف إلى إلقاء المسؤولية على ما يخشاه كثير من صناع السياسات من تصاعد كارثة غذاء عالمية. وتعتزم الولايات المتحدة، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر المقبل، استضافة اجتماع رفيع المستوى بشأن الأمن الغذائي بإشراف وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
البحر الأسود
وتؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على أن المسؤولية عن الزيادة الأخيرة تقع بشكل مباشر على عاتق روسيا، لأن تدخلها العسكري حرم العالم من القمح والحبوب التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي حصارها على البحر الأسود لأحد أكبر مصدري القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى في العالم، إلى جانب الهجمات على المزارع الأوكرانية؛ إلى ارتفاع تكلفة أسعار الغذاء العالمية في وقت كانت فيه الإمدادات شحيحة بالفعل بشكل خطير.
وقال أحد مستشاري الفاو -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا عن استجابة الوكالة للأزمة الأوكرانية- عن تصريحات تشو العلنية إنها "مناهضة للعقوبات في الأساس وتعكس إلى حد كبير موقف الحكومة الصينية". وأضاف "ومع ذلك، فهناك بعض الحجج الجيدة للاستثناءات من العقوبات المفروضة على الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية، وجعل هذه الحجج تتناسب مع سياسات الفاو السابقة التي تعارض القيود التجارية، وأعتقد في الواقع أن الفاو كانت ستخرج بنفس النتيجة لو لم يكن المدير العام صينيا".
العقوبات
لكن عدم الاهتمام العام بموقف الفاو من الإجراءات الروسية أمر مزعج، وفق ما قال جو كراوس، مدير السياسات للشفافية والمساءلة في حملة "ون" (ONE)، وهي مجموعة مناصرة لمكافحة الفقر.
وقال كراوس "أتصور أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تساعد في استتباب الأمن الغذائي، لكنني لا أراها القضية المركزية، فهناك أيضا أدلة ملموسة جدا على أن روسيا تستهدف المزارعين بصورة متعمدة".
وأضاف "آمل أن ينظر الأشخاص الذين يشغلون مناصب رسمية في السلطة إلى الأدلة، وإذا كان هناك دليل واضح على أن أحد الجانبين يستهدف الإمدادات الغذائية التي يمكن أن تتسبب في تجويع عشرات الملايين؛ فيتعين عليهم أن يقولوا الحقيقة".
وبالنسبة لكورتني فونغ، الأستاذة المساعدة في جامعة ماكواري في أستراليا التي تدرس دور الصين في المنظمات الدولية، فإن حملة الضغط الأميركية هي جزء من اختبار.
وقالت "من خلال الضغط على رئيس الفاو لإصدار إدانة علنية للغزو الروسي، تحقق إدارة بايدن في كيفية عمل الصين في المؤسسات متعددة الأطراف، وهي ساحة أخرى للمنافسة الإستراتيجية. هل يلتزم المسؤولون الصينيون الذين يرأسون وكالات الأمم المتحدة بخط الصين من الوضع الأوكراني أم ينضمون إلى المجتمع الدولي الذي يشجب الحرب الأوكرانية وتداعيات الغزو الروسي؟".