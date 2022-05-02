سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26450 - 26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26300 - 26400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.