دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26450 - 26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 26500 - 26550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.