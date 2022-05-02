بفعل حظر أوروبي محتمل للخام الروسي.. النفط يرتفع!

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عوضت أسعار النفط خسائرها لترتفع عند التسوية، الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل ومخاوف من احتمال تعثر الإمدادات بفعل حظر محتمل من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 107.58 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا، لتبلغ 105.17 دولار للبرميل عند التسوية.وواصلت العقود الآجلة للديزل الصعود بعد أن انتقلت إلى عقد حزيران الاثنين، مرتفعة خمسة بالمئة لتصل إلى 4.0172 دولار للجالون، في الوقت الذي أدى انخفاض المعروض على مستوى العالم إلى الضغط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، بسبب أنباء عن احتمال استثناء المفوضية الأوروبية للمجر وسلوفاكيا من حظر نفطي روسي، بينما تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على المجموعة التالية من العقوبات على روسيا، الثلاثاء.