Advertisement

إقتصاد

بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف..الذهب يرتفع!

Lebanon 24
03-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-948252-637871572861214815.jpg
Doc-P-948252-637871572861214815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف شباط في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.


وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولار للأوقية (الأونصة).
Advertisement

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية. وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
 
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.90 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2243.06 دولار للأوقية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-05-03
09:45 | 2022-05-03
08:00 | 2022-05-03
07:45 | 2022-05-03
02:42 | 2022-05-03
23:30 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website