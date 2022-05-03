بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف..الذهب يرتفع!

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف شباط في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولار للأوقية (الأونصة).وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية. وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.