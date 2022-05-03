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إقتصاد
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية!
Lebanon 24
03-05-2022
|
02:42
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 26400 و26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 26500 - 26550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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