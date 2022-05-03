الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 26400 و26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 26500 - 26550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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