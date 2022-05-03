كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 26450 - 26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26400 - 26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.