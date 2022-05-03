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إقتصاد
بعد مؤشرات على تراجع المخزونات... النفط يرتفع!
Lebanon 24
03-05-2022
|
23:35
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ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.
ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء، أمس الثلاثاء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.
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وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبحلول منتصف الليل، بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة لتستقر عند 105.87 دولارات للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو واحدا في المئة لتصل إلى 103.41 دولارات للبرميل.
وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت بحدود 3.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نيسان.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.
وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19.
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