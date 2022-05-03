بعد مؤشرات على تراجع المخزونات... النفط يرتفع!

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء، أمس الثلاثاء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.وبحلول منتصف الليل، بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة لتستقر عند 105.87 دولارات للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو واحدا في المئة لتصل إلى 103.41 دولارات للبرميل.