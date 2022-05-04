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إقتصاد

روسيا تتجه لبناء خطوط غاز في افريقيا

Lebanon 24
04-05-2022 | 10:00
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قال وزير الموارد البترولية النيجيري، تيمبير سيلفا، إن ممثلين روس أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في إنشاء خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب بالدول الأوروبية.

وأضاف سيلفا: "زار الممثلون الروس مكتبي الأسبوع الماضي. إنهم حريصون جدا على الاستثمار في هذا المشروع، وهناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين يرغبون أيضا في تمويل المشروع".
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وأضاف الوزير أن خط أنابيب الغاز يجب أن ينقل الغاز المنتج في نيجيريا "عبر العديد من الدول الأفريقية إلى أقصى حدود القارة"، حيث ستتمكن أبوجا من الوصول إلى السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن حكومة البلاد تأمل في إطلاق المشروع قبل مايو 2023.

( نوفوستي) 
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