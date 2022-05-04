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إقتصاد

الشركات الاميريكية تعاني من العقوبات التي فرضت على روسيا

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:00
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حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الشركات الأمريكية من أنها قد تضطر إلى الكشف عن تأثير الأحداث في أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا على أنشطتها.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في إشعار: "قد تخضع الشركات للقانون الفيدرالي.. للإعلان عن التأثير المباشر وغير المباشر للعملية الروسية في أوكرانيا".
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وأكدت اللجنة أن هذا هو رأي واحد فقط من أقسامها الهيكلية - قسم تمويل الشركات.

وقد يُطلب من الشركات، على وجه الخصوص، الكشف عن معلومات حول اعتماد أنشطتها على روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا من حيث العمليات، والموظفين، والاستثمارات، وتداول الأوراق المالية، وتوريد السلع والخدمات، والعلاقات التجارية.

(نوفوستي) 
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