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إقتصاد

ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
04-05-2022 | 02:38
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افتتح سعر الصرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على سعر تراوح بين 26,550 و 26,600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر 26450 و26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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