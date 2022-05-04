ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم

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افتتح سعر الصرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على سعر تراوح بين 26,550 و 26,600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر 26450 و26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.