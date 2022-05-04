الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26750 - 26800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 26550 - 26600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.