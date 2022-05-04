بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 26700 - 26750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26750 - 26800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.