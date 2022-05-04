19
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
04-05-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 26700 - 26750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26750 - 26800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
05/05/2022 01:13:20
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
05/05/2022 01:13:20
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
05/05/2022 01:13:20
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
05/05/2022 01:13:20
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
02:15 | 2022-05-04
04/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
Lebanon 24
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
06:18 | 2022-05-04
04/05/2022 06:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني "يلطش" باسيل.. ويتعرّض لهجوم عنيف من مناصري "التيار" (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني "يلطش" باسيل.. ويتعرّض لهجوم عنيف من مناصري "التيار" (صورة)
03:07 | 2022-05-04
04/05/2022 03:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة في لبنان تراجع مبيعها بقوّة خلال العيد.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة في لبنان تراجع مبيعها بقوّة خلال العيد.. ما هي؟
11:17 | 2022-05-04
04/05/2022 11:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتحار فنانة شهيرة بعد اصابتها بهذا المرض.. هكذا أنهت حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إنتحار فنانة شهيرة بعد اصابتها بهذا المرض.. هكذا أنهت حياتها (فيديو)
07:20 | 2022-05-04
04/05/2022 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:28 | 2022-05-04
كنعان للمغتربين: كونوا الصوت الذي يعطي الأمل ويعيدكم الى لبنان
14:00 | 2022-05-04
الشركات الاميريكية تعاني من العقوبات التي فرضت على روسيا
13:09 | 2022-05-04
خبرٌ جديد عن قروض الإسكان.. إليكم تفاصيله
12:00 | 2022-05-04
الغزو الروسي لأوكرانيا.. خسائر تقدر بـ92 مليار دولار
12:00 | 2022-05-04
البرازيل تلجأ إلى 3 دول عربية لسد حاجتها من الأسمدة
10:00 | 2022-05-04
روسيا تتجه لبناء خطوط غاز في افريقيا
فيديو
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
05/05/2022 01:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact