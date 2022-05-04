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إقتصاد

كنعان للمغتربين: كونوا الصوت الذي يعطي الأمل ويعيدكم الى لبنان

Lebanon 24
04-05-2022 | 16:28
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دعا النائب إبراهيم كنعان أهالي انطلياس إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية، وقال: "السعي يجب أن يكون كبيراً لتأمين الحواصل الانتخابية وضمان فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر". 
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ووجه كنعان رسالة إلى المغتربين قائلاً: "كنت واحداً منكم وذقت النفي وعرفت معاني الحنين للوطن وانتم اكثر المتحررين من الضغوط والرشوة وبيدكم تصحيح البوصلة فحكموا عقلكم واختاروا وكونوا الصوت الذي يعطي الأمل ويعيدكم الى لبنان ولا تؤخذوا بالفولكلور".
وشدد كنعان على ضرورة الاتحاد بمواجهة الانهيار، معتبراً أن "حياة أولادنا الذين يهاجرون ومستقبل شبابنا يستدعي العمل على استعادة الثقة بالعمل ورجال الدولة واتخاذ القرارات والتعاطي بجرأة ووعي مع الأزمات". 
وختم بالقول: "على المسؤول أن يخدم قضية الناس ويحمي حقوقهم وأنا فخور بما بدأته من رقابة وعمل تشريعي فضح المخالفات وكنت اتمنى لو اوقف الانهيار لو ان مصالح الدكنجية لم تغلب مصلحة الدولة".




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