الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار واليورو

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قفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار الأميركي واليورو، محتفظا بالدعم من قيود صارمة على رأس المال بينما اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 6.6 بالمئة أمام الدولار عند 66.30، وهو أقوى مستوى له منذ اذار 2020.وصعد 5.8 بالمئة مقابل اليورو إلى 70.44، بعد أن لامس في وقت سابق 69.80 وهو أعلى مستوى له منذ شباط 2020.