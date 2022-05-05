بعد أنباء عن اقتراح أوروبي بحظر النفط الروسي..النفط يواصل ارتفاعه!

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ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية الخميس 5 ايار مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.أسعار الخاموارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 110.36 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 107.96 دولار للبرميل.هذا وارتفع الخامان بأكثر من 5 دولارات للبرميل أمس الأربعاء.اقتراح أوروبيوالاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله يشمل الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، كما يقترح أيضاً حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.هذا ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلاً عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.اجتماع أوبكوتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، اليوم الخميس.وقال أربعة مبعوثين في أوبك+ لرويترز إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.