على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين "26700 - 26800" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 26700 - 26750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.