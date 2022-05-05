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إقتصاد

على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
05-05-2022 | 02:29
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم  ما بين "26700 - 26800" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 26700 - 26750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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