20
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في انجلترا... ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ
Lebanon 24
05-05-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ الركود الناجم عن الأزمة المالية لعام 2008، على الرغم من القلق المتزايد من أن الاقتصاد يضعف وسط أزمة تكلفة المعيشة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يقوم البنك بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية على الأقل إلى 1٪ اليوم الخميس، مما يرفع تكاليف الاقتراض إلى المستوى الذي تم تحديده في فبراير 2009 عندما كان في طور خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مع انهيار النظام المالي العالمي.
Advertisement
هذا وتتعرض الأسر في جميع أنحاء بريطانيا لضغوط شديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1992، مدفوعا بأسعار النفط القياسية وارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وحذر الخبراء من أن مقياس القفزة السنوية في أسعار المستهلكين قد يصل إلى 10٪ في وقت لاحق من هذا العام، أي خمسة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وبدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق معدل الهدف بين 0.75٪ و 1٪.
كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.
( الغارديان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أقفلوا مكتبه ومزّقوا صوره
Lebanon 24
أقفلوا مكتبه ومزّقوا صوره
01:30 | 2022-05-05
05/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
05/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. بعد زواج دام لسنتين فقط انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. بعد زواج دام لسنتين فقط انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة إليكم التفاصيل
23:21 | 2022-05-04
04/05/2022 11:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد دفع المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد
Lebanon 24
هذا هو موعد دفع المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد
22:18 | 2022-05-04
04/05/2022 10:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طائرة يوم القيامة" في سماء موسكو... رسائل نووية جديدة من بوتين لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
"طائرة يوم القيامة" في سماء موسكو... رسائل نووية جديدة من بوتين لـ"الناتو"؟
16:00 | 2022-05-04
04/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:28 | 2022-05-05
كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟
11:00 | 2022-05-05
"فاينانشيال تايمز": روسيا قادرة على تحمل حظر أوروبي محتمل على شراء نفطها
09:45 | 2022-05-05
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
08:00 | 2022-05-05
الهند تتطلع للنفط الروسي بسعر أقل من 70 دولارا للبرميل.. اليكم التفاصيل!
07:30 | 2022-05-05
خبر سار عن بدل النقل لموظفي القطاعين العام والخاص... ماذا في التفاصيل؟
05:00 | 2022-05-05
بعد أنباء عن اقتراح أوروبي بحظر النفط الروسي..النفط يواصل ارتفاعه!
فيديو
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
05/05/2022 18:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
05/05/2022 18:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
05/05/2022 18:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact