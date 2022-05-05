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إقتصاد

في انجلترا... ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ

Lebanon 24
05-05-2022 | 10:00
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من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ الركود الناجم عن الأزمة المالية لعام 2008، على الرغم من القلق المتزايد من أن الاقتصاد يضعف وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يقوم البنك بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية على الأقل إلى 1٪ اليوم الخميس، مما يرفع تكاليف الاقتراض إلى المستوى الذي تم تحديده في فبراير 2009 عندما كان في طور خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مع انهيار النظام المالي العالمي.
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هذا وتتعرض الأسر في جميع أنحاء بريطانيا لضغوط شديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1992، مدفوعا بأسعار النفط القياسية وارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحذر الخبراء من أن مقياس القفزة السنوية في أسعار المستهلكين قد يصل إلى 10٪ في وقت لاحق من هذا العام، أي خمسة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وبدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق معدل الهدف بين 0.75٪ و 1٪. 

كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

( الغارديان)
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