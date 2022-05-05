Advertisement

إقتصاد

الروبل يستمر بالصعود مقابل الدولار

Lebanon 24
05-05-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-949062-637873543022800434.jpg
Doc-P-949062-637873543022800434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل الروبل تعزيز مواقعه أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وهبط سعر صرف الدولار اليوم دون مستوى 66 روبلا للمرة الأولى منذ 2020، أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 70 روبلا.

وفي مطلع شهر أبريل الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.
Advertisement

ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.

( RT) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-05-05
14:00 | 2022-05-05
14:00 | 2022-05-05
13:30 | 2022-05-05
11:28 | 2022-05-05
11:00 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website