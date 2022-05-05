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إقتصاد
الروبل يستمر بالصعود مقابل الدولار
Lebanon 24
05-05-2022
|
12:00
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يواصل الروبل تعزيز مواقعه أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وهبط سعر صرف الدولار اليوم دون مستوى 66 روبلا للمرة الأولى منذ 2020، أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 70 روبلا.
وفي مطلع شهر أبريل الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.
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ويرى بعض الخبراء أن إجراءات المركزي الروسي شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل الروسي.
( RT)
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