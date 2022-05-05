دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 26875 - 26925 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26850 - 26900 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.