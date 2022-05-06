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إقتصاد

مع اعتزام الاتحاد الأوروبي حظر نفط روسيا...النفط يعاود ارتفاعه

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:00
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل فرض حظر على الخام. 

غير أن الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار والتراجع فيض أسواق الأسهم عالميًا ضغطًا على أسعار النفط.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% لتبلغ عند التسوية 110.90 دولار للبرميل، فيما ارتفع تكساس بنحو 0.4% ليبلغ عند التسويه عند 108.26 دولار.

وهذا أعلى سعر عند الإغلاق لخام غرب تكساس منذ 25  آذار وأعلى مستوى تسوية لبرنت منذ 18  نيسان.

وأقر لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس مشروع قانون يعرف باسم "NOPEC" يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظى بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

اتفق تحالف أوبك+ اليوم الخميس على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهريًا وقال إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.

واتفقت المجموعة على زيادة إنتاجها المستهدف في يونيو حزيران 432 ألف برميل يوميًا بما يتماشى مع خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت جائحة كورونا إلى كبح الطلب.

من جهة أخرى بلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الثاني 2002، وذلك بعد تأكيد الفدرالي أنه سيتخذ خطوات صارمة لمكافحة التضخم.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. 
المصدر: cnbc
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