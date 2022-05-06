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إقتصاد
في روسيا... حملة واسعة لزراعة الأرز
Lebanon 24
06-05-2022
|
12:00
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انطلقت في شبه جزيرة القرم الروسية حملة زراعة الأرز، وذلك للمرة الأولى في 8 سنوات وتم ذلك بفضل عودة تدفق المياه إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم، التي توصف "بشريان الحياة".
وفي شهر مارس الماضي، وصلت القوات الروسية إلى خيرسون في أوكرانيا وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا.
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وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إلى أن وصول القوات الروسية إلى خيرسون جعل من الممكن فتح قناة شمال القرم، كذلك أشار إلى أنه تم البدء في العمل لتنظيف القناة وترميم البنية التحتية للهياكلها الهيدروليكية.
وكانت أوكرانيا تقدم ما يصل إلى 85% من احتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم بعد سحبها من نهر دنيبر. لكن بعد إعادة توحيد شبه جزيرة مع روسيا، قطعت سلطات كييف المياه عن القرم عبر القناة.
( RT + تاس)
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