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إقتصاد

هذا ما اعلنه ابو شقرا عن اسباب ارتفاع اسعار المحروقات!

Lebanon 24
06-05-2022 | 02:37
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رأى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "سبب ارتفاع اسعار المحروقات اليوم هو ارتفاع سعر برميل النفط من 104 دولارات الى 111 دولارا بالاضافة الى ارتفاع سعر الصرف من 26500 الى 26900".
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وتمنى على "المصارف ومصرف لبنان تسهيل أمور معاملات الاستيراد على منصة صيرفة كي تبقى مادة البنزين متوافرة في الاسواق، خصوصا في فترة الانتخابات النيابية تفاديا لاي اشكال في تأمين هذه المادة".
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