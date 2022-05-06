الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 27000 - 27050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 26900 - 27000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.