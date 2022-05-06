21
o
بيروت
28
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تتخطى 94 مليار دينار.. الحكومة الليبية تعد مقترح ميزانية 2022
Lebanon 24
06-05-2022
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، من إعداد مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، بإجمالي إنفاق يتجاوز 94 مليارًا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، أكبرها الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارًا و778 مليون دينار.
Advertisement
ووجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، بالإضافة إلى 17 مليارًا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرًا الدعم، وهو الباب الرابع، فمنح 26 مليارًا و675 مليون دينار، وذلك وفق المقترح الذي صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة.
قال وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، إن المقترح جرى مناقشته خلال اجتماع الخميس، برئاسة باشاغا، وحضور رئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمد المنيسي، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لبحثه وإقراره.
وأكدت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البرلمان سيعقد جلسة يوم التاسع من مايو الجاري، لمناقشة ما توصلت إليه اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة خلال شهر أبريل الماضي، على أن يستمر في الانعقاد حتى 16 أيار للنظر في اعتماد الميزانية الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لاميتا فرنجية بفستان أحمر قصير على دراجة نارية (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية بفستان أحمر قصير على دراجة نارية (صور)
14:00 | 2022-05-06
06/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأقل من 5 دقائق... "تنين البحر" يظهر في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
لأقل من 5 دقائق... "تنين البحر" يظهر في طرابلس (فيديو)
09:23 | 2022-05-06
06/05/2022 09:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله أحد المقترعين اللبنانيين في السعودية!
Lebanon 24
هذا ما فعله أحد المقترعين اللبنانيين في السعودية!
07:48 | 2022-05-06
06/05/2022 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الامطار والرياح القوية...اليكم طقس الـ"weekend"!
Lebanon 24
بعد الامطار والرياح القوية...اليكم طقس الـ"weekend"!
04:25 | 2022-05-06
06/05/2022 04:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:43 | 2022-05-06
06/05/2022 09:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2022-05-07
أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على اقتصاد تركيا وترفع من نسبة التضخم
02:46 | 2022-05-07
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته صباح اليوم
01:00 | 2022-05-07
بعد قرار واشنطن رفع سعر الفائدة... إقتصادات العرب إلى أين؟
14:30 | 2022-05-06
في إجراء ضد كوريا الشمالية.. واشنطن تفرض عقوبات على "خلاط بيتكوين"
14:00 | 2022-05-06
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-05-06
على الرغم من العقوبات... العملة الروسية تواصل ارتفاعها
فيديو
إبنة ترامب تُحدّد وخطيبها اللبناني مايكل بولس موعد ومكان الزفاف... إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
إبنة ترامب تُحدّد وخطيبها اللبناني مايكل بولس موعد ومكان الزفاف... إليكم التفاصيل (فيديو)
02:30 | 2022-05-07
07/05/2022 11:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)
Lebanon 24
جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)
16:00 | 2022-05-06
07/05/2022 11:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)
11:00 | 2022-05-06
07/05/2022 11:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact