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إقتصاد

أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على اقتصاد تركيا وترفع من نسبة التضخم

Lebanon 24
07-05-2022 | 04:00
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ارتفع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، إذ وصل إلى ما يقارب سبعين في المئة، متجاوزا التوقعات.

ويرجع الخبراء أسباب هذا الارتفاع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية وآثارها على أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
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المصدر: روسيا اليوم
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