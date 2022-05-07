أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على اقتصاد تركيا وترفع من نسبة التضخم

ارتفع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، إذ وصل إلى ما يقارب سبعين في المئة، متجاوزا التوقعات.



ويرجع الخبراء أسباب هذا الارتفاع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية وآثارها على أسعار الغذاء والطاقة في العالم.

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