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إقتصاد
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
07-05-2022
|
10:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 26700 - 26750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26750 - 26850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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