الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 26700 - 26750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26750 - 26850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.