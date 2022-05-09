العقوبات على روسيا... هكذا أثرت على المصارف الأوروبية

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كشف أكبر المصارف الأوروبية عن خسائر بنوك الاتحاد الأوروبي الأولية جراء العقوبات على روسيا، وأشار إلى أنها تجاوزت حتى الآن الـ5 مليارات يورو.وحسب صحيفة الأعمال الفرنسية "Les echos"، سجل مصرف UniCredit الإيطالي أكبر الخسائر - 1.3 مليار يورو، يليه مصرف ING الهولندي بخسائر بلغت 834 مليون يورو، وكذلك المجموعة المصرفية الإيطالية Intesa Sanpaolo التي خسرت 801 مليون يورو.كما ضمت القائمة مصرف Credit Agricole الفرنسي (604 ملايين يورو)، ومصرف BNP Paribas (433 مليون يورو) وSociete Generale (354 مليون يورو)، ومصرف Commerzbank الألماني (334 مليون يورو)، ومصرف HSBC البريطاني (237 مليون يورو)، وRaiffeisen النمساوي (220 مليون يورو)، وCredit Suisse السويسري (197 مليون يورو).ومن اللافت أن شركة Societe Generale، التي أعلنت بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، إنهاء أنشطتها في روسيا وبيع حصتها في مصرف "روسبانك" الروسي إلى شركة "إنترروس" الروسية، ستخسر 3,1 مليار يورو في هذه الصفقة.وكما توضح الصحيفة، فإن الصفقة لم تكتمل بعد، وبالتالي فإن هذه الخسائر ليست مدرجة في الإحصائيات الحالية. كما لا تشمل هذه الإحصاءات المخاطر المرتبطة بـ "ما لا يقل عن مليار يورو" من القروض الممنوحة من خلال الشركات الخارجية للعملاء الروس.وكما تشير الصحيفة فقد حقق بنك Raiffeisen النمساوي زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 83%، لتصل إلى 337 مليون يورو، بسبب ازدياد طلب العملاء على الروبل الروسي.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست سوى بيانات أولية وأن الخسائر المستقبلية ستستمر في النمو.ووفقا للبنك المركزي الأوروبي "بلغت مخاطر البنوك الأوروبية فيما يتعلق بالعملاء الروس في نهاية عام 2021 حوالي 100 مليار يورو، منها "جزء صغير فقط" سيخضع للعقوبات.كما تحذر الصحيفة من أن البنوك في المستقبل قد تواجه "الآثار الثانوية"، والتي سيثيرها تسارع التضخم، وبالاقتران مع استمرار إجراءات الحجر الصحي في الصين، قد ينتهي الأمر بركود اقتصادي عالمي.(تاس)