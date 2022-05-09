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إقتصاد
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
09-05-2022
|
10:16
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يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26975 - 27025 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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