ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26975 - 27025 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.