Advertisement

إقتصاد

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
09-05-2022 | 10:16
A-
A+
Doc-P-950471-637877134258953764.jpg
Doc-P-950471-637877134258953764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26975 - 27025 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباحا في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
lebanon 24
11/05/2022 09:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
lebanon 24
11/05/2022 09:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
11/05/2022 09:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
11/05/2022 09:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2022-05-10
22:27 | 2022-05-10
15:00 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
12:22 | 2022-05-10
12:00 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website