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إقتصاد

مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى... الذهب يتراجع!

Lebanon 24
09-05-2022 | 23:00
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 هبطت أسعار الذهب بما يزيد على 1% الإثنين 9 أيار، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عقدين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.52% إلى 1854.30 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1854.50 دولار.
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وبدعم من توقعات بتشديد نشط للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى منذ  تشرين الثاني 2018 وتراوح الدولار قرب أعلى مستوى له منذ عام 2002، ويجعل ذلك الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 21.78 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1% إلى 953.50 دولار في حين صعد البلاديوم 2.7% إلى 2102.60 دولار.
المصدر: CNBC
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