مع هبوط أسواق الأسهم.. بتكوين تسجل أدنى مستوى في 10 أشهر!

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تراجعت العملة المشفرة بتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز 2021 الإثنين 9 أيار، بينما يستمر هبوط أسواق الأسهم في إلحاق الضرر بالعملات المشفرة التي يجري تداولها حالياً بما يتماشى مع ما يطلق عليه الأصول العالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا.وهبطت بتكوين 5.27% إلى 32.230 ألف دولاراً، في خامس جلسة على التوالي من الخسائر.وتراجعت بتكوين 15% منذ بداية أيار وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني العام الماضي.