19
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هذا ما اوضحه البراكس عن ارتفاع اسعار المحروقات!
Lebanon 24
10-05-2022
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
عزا عضو نقابة اصحاب المحروقات الدكتور جورج البراكس سبب ارتفاع سعر البنزين وتخطيه الـ 500 الف ليرة إلى "جو السباق بين الخوف من تراجع الكميات المتوافرة في الاسواق العالمية من ناحية، نتيجة الحرب في اوكرانيا وما تبعها من عقوبات وقرارات بمقاطعة شراء النفط الروسي لعدم المساهمة في تمويل الحرب ولزيادة الضغوط على الاقتصاد الروسي وعوامل اخرى تدفع بأسعار النفط الى الارتفاع من جهة، وتراجع الطلب على شراء النفط نتيجة التأزم في الانكماش الاقتصادي والصناعي في الصين، اكبر بلد مستورد للنفط في العالم، بعد تشدد السلطة في حالة الحجر الصحي لمواطنيها وارتفاع سعر الدولار عالميا بعد ان رفع البنك الفدرالي معدل الفوائد، من جهة أخرى، ما دفع باسعار النفط الى الانخفاض ولذلك تراوح سعر البرنت خلال الايام الاخيرة بين 103 و 114 دولارا اميركيا".
Advertisement
وقال: "كان لهذا الوضع انعكاسه على اسعار النفط في لبنان بحيث حدد سعر صفيحة البنزين 507 الف ليرة بزيادة 23000 ليرة للصفيحة نتيجة ارتفاع سعر كيلوليتر البنزين المستورد ما يقارب الـ 41 دولار واحتساب سعر الدولار وفقا لمنصة صيرفة 22600 بدلا من 22500 ليرة. اما في ما يتعلق بالمازوت الديزل فحدد سعر الصفيحة 599 الف ليرة بزيادة 10000 ليرة للصفيحة نتيجة ارتفاع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب الـ 13 دولارا واحتساب سعر الدولار وفقا للسوق الموازية 27012 ليرة. اما قارورة الغاز فبقيت على حالها 359 الف ليرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العد العكسي لزيادة تعرفة الانترنت بدأ.. وهكذا ستُصبح الأسعار
Lebanon 24
العد العكسي لزيادة تعرفة الانترنت بدأ.. وهكذا ستُصبح الأسعار
02:30 | 2022-05-10
10/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:31 | 2022-05-10
10/05/2022 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "باب الحارة" تظهر بالمايوه على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "باب الحارة" تظهر بالمايوه على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)
02:13 | 2022-05-10
10/05/2022 02:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
04:00 | 2022-05-10
10/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
05:00 | 2022-05-10
10/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2022-05-10
ثروات طافية على الماء.. قائمة يخوت روسية فاخرة محتجزة بسبب العقوبات
22:27 | 2022-05-10
متى يصدر مرسوم غلاء المعيشة؟
15:00 | 2022-05-10
مستقبل اقتصادي مقلق.. تحذير من بيل غيتس!
14:00 | 2022-05-10
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
12:22 | 2022-05-10
حجم التداول على SAYRAFA اليوم... كم بلغ؟
12:00 | 2022-05-10
أسعار البنزين في أميركا ترتفع لمستوى قياسي جديد
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 09:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
14:00 | 2022-05-10
11/05/2022 09:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
05:00 | 2022-05-08
11/05/2022 09:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact