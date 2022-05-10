أسعار البنزين في أميركا ترتفع لمستوى قياسي جديد

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افادت وكالة "رويترز" عن ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة اليوم لتسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة الرقم القياسي المسجل في آذار، إذ تواجه المصافي العالمية أزمة أدت إلى صعود الأسعار قبل موسم الصيف حيث يزيد السفر بالسيارات.واكدت جمعية السيارات الأميركية ان "متوسط سعر التجزئة للغالون بلغ 4.374 دولار في وقت مبكر اليوم متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.331 دولار.