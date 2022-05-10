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إقتصاد

قائمة يخوت روسية فاخرة محتجزة بسبب العقوبات...هذه ابرزها!

Lebanon 24
10-05-2022 | 23:00
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جاءت التقارير حول تجميد أو احتجاز ثروات المليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية شباط.

فبعد أن هدأ الغبار، تم احتجاز "شهرزاد" – اليخت البالغ قيمته 510 مليون دولار - من قبل السلطات الإيطالية يوم الجمعة.
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وتصل قيمة أبرز 10 يخوت تعود لأثرياء روس 4.2 مليار دولار.

وتعد السفينة التي تحمل اسم الشخصية الخيالية لحكايات ألف ليلة وليلة مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يظهر في عدة قوائم عقوبات دولية.
 
وتُعد شهرزاد الآن من بين العروض العائمة للثروة الفاحشة التي تمت مراقبتها عن كثب في الموانئ والمراسي الأوروبية، ولكن ما عدد اليخوت الفخمة التي يملكها المليارديرات الروس والتي لا تزال تتهرب من العقوبات في مياه أكثر ودية؟

يأتي ذلك، فيما تم احتجاز يخت Crescent المملوك للرئيس التنفيذي لشركة رزونفت، إيغور سيتشين، وديلبار للملياردير أليشر عثمانوف، وأكبر يخت شراعي في العالم، المعروف باسم السادة الثلاثة SY A المملوكة لأندري ميلنيشينكو المساهم الأكبر في شركة EuroChem وشركة الفحم SUEK، وفقاً للمعلومات التي قدمها موقع Asset Tracker الروسي والعديد من التقارير الإعلامية الصادرة عن Forbes وغيرها، واطلعت عليها "العربية.نت".

ومع ذلك، تمكن مالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش من إخراج يخوته من متناول سلطات الدول التي تفرض عقوبات على المليارديرات الروس إلى تركيا.

كما شوهدت قوارب أخرى، وفقاً لـ "Statista"، من بينها يخت آخر تابع للملياردير ميلنيشينكو، في جزر المالديف.

فيما كان سليمان كريموف، أحد المساهمين الرئيسيين في غازبروم وأورالكالي وسبيربنك، أقل حظاً حيث أفادت التقارير أن يخت أماديا البالغة قيمته 300 مليون دولار محتجز في فيجي منذ منتصف أبريل وتم الاستيلاء عليه رسمياً يوم الخميس تحت رعاية الحكومة الأميركية قبل أن تبدأ المسألة في مصادرتها.

وبحسب ما ورد كان اليخت متوجهاً إلى فلاديفوستوك من المكسيك على المعبر المعتاد للمحيط الهادئ.

ويعد أكثر اليخوت الروسية قيمة التي تم الاستيلاء عليها أو احتجازها هو Crescent والذي يعني "الهلال"، المحتجز حالياً في تاراغونا على الساحل الإسباني للبحر الأبيض المتوسط، إذ تبلغ قيمته التقريبية 600 مليون دولار وطوله 443 قدماً، وهو واحد من أكبر اليخوت في العالم ويقال إنه يحتوي على حوض سباحة زجاجي كبير وحظيرة طائرات هليكوبتر وردهة زجاجية من طابقين.

كما كان اليخت المحتجز من السلطات الألمانية أثناء إجراء إصلاحات في هامبورغ، والمعروف باسم Dilbar، وهو اسم والدة الملياردير عثمانوف، ثاني أكثر اليخوت قيمة، وأكبر يخت في العالم، إذ يبلغ طوله المذهل 511 قدماً.

تم تسليم يخت بوتين – شهرزاد - في عام 2020 وبلغت قيمته 700 مليون دولار في ذلك الوقت.
 
المصدر: العربية
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