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إقتصاد

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي الأميركي سيرتفعان في 2022

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:00
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري الثلاثاء 10 أيار، إن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيرتفعان في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة أن إنتاج الغاز الجاف سيرتفع إلى 96.71 مليار قدم مكعب يومياً في 2022 وإلى 101.71 مليار قدم مكعب يومياً في 2023 من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعب يومياً في 2021.
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وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضاً أن استهلاك الغاز في أكبر اقتصاد في العالم سيرتفع من 82.97 مليار قدم مكعب يومياً في 2021 إلى 85.73 مليار قدم مكعب يومياً في 2022 قبل أن يتراجع إلى 85.28 مليار قدم مكعب يومياً في 2023، ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 .
المصدر: CNBC
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