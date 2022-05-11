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إقتصاد
وضع مليونين وخمسمائة ألف طابع مالي قيد التداول
Lebanon 24
11-05-2022
|
04:39
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اعلنت وزارة المالية انها وضعت اليوم مليونين وخمسمائة ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة قيد التداول.
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