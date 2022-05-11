20
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تهديد يواجه النمو الاقتصادي في أوروبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-05-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بنسبة 40% خلال عام بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار موارد الطاقة في أوروبا زادت بوتيرة أكبر مما حدث في السبعينيات، حينها شهدت أوروبا زيادة سنوية كبيرة في الأسعار.
Advertisement
ووفقا لخبراء استطلعت "وول ستريت جورنال" آراءهم، فإنه من غير المتوقع أن يتحسن الوضع في المستقبل القريب، أي تراجع أسعار موارد الطاقة.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار الطاقة لن تنخفض حتى إذا لم يتم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع الراهن يؤثر على التنمية الاقتصادية للبلدان الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة أنه مع ارتفاع الأسعار فإن المستهلكين يحدون من إنفاقهم الأمر الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي للدول الأوروبية.
( RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بقميص النوم على السرير.. كارلا حداد حديث المواقع بآخر إطلالة لها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ظهرت بقميص النوم على السرير.. كارلا حداد حديث المواقع بآخر إطلالة لها شاهدوا الفيديو
04:23 | 2022-05-11
11/05/2022 04:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للغاية... هكذا أعلن مذيع "الجزيرة" خبر إستشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة!
Lebanon 24
فيديو مؤثر للغاية... هكذا أعلن مذيع "الجزيرة" خبر إستشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة!
01:38 | 2022-05-11
11/05/2022 01:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشورت قصير هيفا وهبي تلفت الأنظار في شوارع باريس.. وشاهدوا كيف تأكل المعكرونة! (صور)
Lebanon 24
بشورت قصير هيفا وهبي تلفت الأنظار في شوارع باريس.. وشاهدوا كيف تأكل المعكرونة! (صور)
02:18 | 2022-05-11
11/05/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)
04:31 | 2022-05-11
11/05/2022 04:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)
03:00 | 2022-05-11
11/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:46 | 2022-05-11
بعد قرار أوكرانيا وقف مرور الغاز الروسي.. أزمة طاقة في أوروبا!
16:30 | 2022-05-11
إقتصاد ألمانيا يتهاوى أمام حرب أوكرانيا
14:00 | 2022-05-11
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-05-11
الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية... كيف يبدو واقعه؟
10:00 | 2022-05-11
إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في ايران
09:45 | 2022-05-11
دولار السوق الموازية يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
فيديو
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
14:00 | 2022-05-11
12/05/2022 08:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)
Lebanon 24
عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)
09:36 | 2022-05-11
12/05/2022 08:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
12/05/2022 08:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact