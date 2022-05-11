دولار السوق الموازية يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 27050 - 27100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 27020 - 27070 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.