دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 27025 - 27075 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27050 - 27100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.