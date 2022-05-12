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إقتصاد

أوكرانيا تضع شروطها على مرور الغاز الروسي الى أوروبا عبرها

Lebanon 24
12-05-2022 | 10:00
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أشار المتحدث باسم شركة "غازبروم" الروسية سيرغي كوبريانوف، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن أوكرانيا تسمح بمرور ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نقطة عبور واحدة.

وقال المسؤول في شركة "غازبروم" الروسية: "تركت أوكرانيا مدخلا واحدا فقط للعبور إلى أوروبا، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من موثوقية (أوكرانيا) فيما يتعلق بإمدادات الغاز".
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وفي وقت سابق، أفادت وكالة السلطات الألمانية، بأن حجم الغاز الروسي القادم إلى ألمانيا عبر أوكرانيا تقلص بنسبة 25% تقريبا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، أنه اعتبارا من الأربعاء (11 مايو 2022) سيوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر محطة "سوخرانوفكا" بسبب "قوى قاهرة".

من جانبها، لم تر شركة الغاز الروسية "غازبروم" أي سبب لوقف الضخ استنادا للوضع السابق، وأفادت بأنها لم تتلق أي تأكيد لهذه "القوى القهرية".

(نوفوستي) 
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