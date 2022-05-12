دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26900 - 27000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 27000 – 27100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.