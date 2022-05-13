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إقتصاد

المانيا لا تستطيع حظر الغاز الروسي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-05-2022 | 12:00
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أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الخميس، أن ألمانيا لا تستطيع الآن فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال الوزير الألماني: "لا يمكننا حاليا فرض حظر على الغاز (الروسي)، لقد تحدثت عن هذا عدة مرات. إذا حدث العكس وتراجعت إمدادات الغاز الروسية، فمرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 40% ويتم توفير كميات أخرى من خلال محطات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، لا يزال هناك الكثير من العمل".
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وأضاف الوزير أن ألمانيا مستعدة للنظر في فرض حظر نفطي على روسيا، لكنه "لن يحدث أيضا بطريقة لن تكون ملحوظة"، وأوضح الوزير أن الاقتصاد الألماني "لن ينهار بل سيكون ارتفاع في الأسعار وتعطل في سلاسل التجارة".

وفي وقت سابق، حذر خبير الاقتصاد، أكيم تروجر، من تداعيات حظر الغاز الروسي على الاقتصاد الألماني، وقال إن فرض حظر مثل هذا سيؤدي إلى ركود عميق وانهيار للاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن وقف إمدادات الغاز الروسي قد يؤدي إلى خسارة نصف مليون وظيفة في ألمانيا، بحسب ما نقله تلفزيون "إن تي في" الألماني عن الخبير.

( RT + نوفوستي) 
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