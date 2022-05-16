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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:12
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 27650 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 27550 و27600 ليرة لبنانيّة مُقابل الدولار الواحد.
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