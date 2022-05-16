على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 27650 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 27550 و27600 ليرة لبنانيّة مُقابل الدولار الواحد.