الاستثمار الاجنبي مستمر في مصر... اليكم التفاصيل

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أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن مصر ظلت بمقدمة الدول الأفريقية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الخامس على التوالي في 2020-2021.وأشار تقرير الوزارة إلى أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020-2021، حيث بلغت هذه الاستثمارات 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجه إلى شمال إفريقيا.هذا وكشف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد في الربع الأول من عام 2020-2021 بنسبة 4%، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28%، بما في ذلك الصناعة والخدمات المالية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تمثل 34% من إجمالي هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها الولايات المتحدة.(اليوم السابع)